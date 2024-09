Prins William werkt samen met kinderprogramma aan klimaatcampagne

Prins William heeft de handen ineengeslagen met het Britse kinderprogramma Blue Peter. De prins van Wales is samen met de BBC-serie op zoek naar jonge klimaatactivisten die ideeën hebben voor oplossingen voor het klimaatprobleem.

De campagne is onderdeel van Williams Earthshot Prize, waarmee initiatieven voor het herstel van de planeet worden gesteund. “Ik ben de Earthshot Prize begonnen om oplossingen te zoeken voor ’s werelds grootste milieu-uitdagingen en nu willen we de volgende generatie jonge uitvinders vinden die een verandering teweeg kunnen brengen”, zegt de prins in een video die de BBC vrijdag op sociale media deelt. “Ik kan niet wachten om te zien met welke ideeën jullie komen.”

Kinderen tussen de 5 en 15 jaar kunnen hun idee tot en met 28 oktober insturen. De winnaars worden volgend jaar bekendgemaakt in Blue Peter.