Prinses Astrid geeft update over toestand koningin Paola

De Belgische prinses Astrid heeft rond de viering van Koningsdag een korte update gegeven over de toestand van haar moeder, koningin Paola. De 87-jarige Paola raakte eerder deze maand geblesseerd bij een val en moest daarom een paar weken rust houden.

“Ze is nog steeds in Zuid-Frankrijk. Het was te moeilijk om te verplaatsen”, zegt Astrid in een filmpje van de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter. Ze zei verder dat de blessure niet al te erg is en voegde daaraan toe dat ze samen Kerstmis zullen vieren.

Prinses Claire was ook niet bij de plechtigheid ter ere van Koningsdag, terwijl haar komst wel was aangekondigd. Het is niet bekend waarom zij er niet bij was.