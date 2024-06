Prinses Astrid geniet van Belgische aardbeien in Noorwegen

De Belgische prinses Astrid is tijdens haar bezoek aan Noorwegen getrakteerd op aardbeien uit België. De jongere zus van koning Filip was maandagavond in Oslo bij een receptie van de telers uit haar thuisland.

Astrid en de andere genodigden kregen volgens persbureau Belga een aardbeiencocktail en andere lekkernijen met de Belgische aardbeien geserveerd. Volgens het persbureau gaat 70 procent van de aardbeien uit België naar het buitenland, waaronder vorig jaar een miljoen kilo naar Noorwegen.

De prinses is tot en met woensdag in het land voor een economische missie. Ze wordt vergezeld door Belgische ministers en vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoeksinstellingen.