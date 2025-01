Prinses Beatrice bevallen van tweede dochter

De Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi hebben een tweede kindje gekregen. Het meisje heet Athena Elizabeth Rose en werd geboren op 22 januari, maakte het Britse hof woensdag bekend.

Volgens Buckingham Palace gaat het goed met de kersverse moeder en het kind. “Vorige week hebben we baby Athena in ons leven verwelkomd. Ze is klein en absoluut perfect”, laat Mozzi op zijn eigen Instagrampagina weten. “We zijn al helemaal weg van haar.”

Beatrice, de dochter van prins Andrew, en haar man hadden al een dochter, Sienna. Mozzi had uit een eerder huwelijk al een zoon, Wolfie.