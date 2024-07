Prinses Beatrice bovenaan lijst met best geklede Britten

Het Britse tijdschrift Tatler is onder de indruk van de kledingkeus van prinses Beatrice. De prinses staat dit jaar bovenaan de jaarlijkse lijst van de 25 best geklede Britten van het modeblad.

Beatrice kwam ooit nog onder vuur te liggen om haar opvallende hoed bij de bruiloft van prins William en prinses Catherine in 2011, maar sindsdien is de prinses “een baken van elegantie”, aldus Tatler. Het tijdschrift noemt de 35-jarige prinses verder het “toppunt van hedendaagse pracht en praal”.

Tatler deelde maandag de top 10 van de lijst met best geklede Britten. Modeontwerpster Jade Holland Cooper staat op de tweede plek, Cruz Beckham, de zoon van oud-voetballer David Beckham, is de nummer drie. Ook Annabel Elliot, de zus van koningin Camilla, staat in de lijst. De volledige lijst staat in de septembereditie van het blad.