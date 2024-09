Prinses Beatrix heropent meelmolen in Medemblik

Prinses Beatrix heropent op dinsdagmiddag 24 september meelmolen De Herder in Medemblik. De moeder van koning Willem-Alexander is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, de vereniging die zich inzet voor het behoud van molens.

De afgelopen maanden onderging de meelmolen een omvangrijke restauratie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Zo zijn de roeden, het wiekenkruis en de windpeluw vervangen. Beatrix heropent de molen in Medemblik door de rem te lichten en zo de molen weer in werking te stellen. Aansluitend spreekt ze met een aantal mensen die nauw betrokken zijn bij de molen en de renovatie ervan.

De huidige meelmolen in Medemblik werd oorspronkelijk als oliemolen geplaatst aan de Westerdijk. In 1990 werd deze geopend door Beatrix’ echtgenoot prins Claus, die toen beschermheer van De Hollandsche Molen was. Na zijn overlijden nam prins Friso de titel over, prinses Beatrix nam op haar beurt het beschermvrouwschap over toen haar zoon in 2013 overleed na een skiongeluk.