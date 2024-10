Prinses Beatrix in november naar Sint Maarten en Saba

Prinses Beatrix brengt volgende maand een bezoek aan Sint Maarten en Saba, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. Het bezoek, van 12 tot en met 15 november, staat in het teken van het werk van Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en sociaal-maatschappelijke initiatieven op de eilanden.

Op Sint Maarten brengt Beatrix op 13 november onder meer een bezoek aan het Emilio Wilson Park. Na een korte wandeling woont de 86-jarige prinses een door de DCNA georganiseerde poëzie- en verhalenvoordracht bij. In de middag bezoekt Beatrix het project Perpetual Plastics van EPIC Sint Maarten, een ngo die werkt aan natuurbehoud en milieueducatie.

Beatrix woont op het eiland ook de heropeningsceremonie bij van het luchthavengebouw van Princess Juliana International Airport. Dat raakte zwaar beschadigd tijdens orkaan Irma in 2017. Op Saba staan onder meer bezoeken aan een maritiem onderzoekslaboratorium, het Queen Wilhelminapark en een botanische tuin op het programma.

De prinses is al jaren beschermvrouwe van DCNA en bezoekt geregeld projecten van de organisatie. Mede daarom bezocht Beatrix de afgelopen jaren meerdere keren het Caribisch deel van Nederland. Vorig jaar ging zij naar Curaçao en Aruba en ook in 2021 reisde de prinses naar Curaçao. In 2019 bezocht zij Saba en Sint Eustatius.