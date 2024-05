Prinses Catherine maakt ook verjaardagsfoto van dochter Charlotte

Prins William en prinses Catherine hebben donderdag een nieuwe foto van hun dochter, prinses Charlotte, gedeeld ter ere van haar 9e verjaardag. De foto is gemaakt door de 42-jarige Catherine.

De prins en prinses van Wales delen de foto van Charlotte via Instagram en X. Op het beeld is te zien hoe Charlotte, gekleed in een rood vest, donkerblauw shirt en een spijkerrokje, lachend tegen een hekje leunt. “Gelukkige 9e verjaardag, prinses Charlotte”, schrijven ze erbij. “Bedankt voor alle lieve berichten vandaag.”

Eind april deelde het Britse hof ook een verjaardagsfoto van prins Louis, het jongste kind van William en Catherine. Ook die foto was door de prinses van Wales gemaakt. De Britse prinses kwam recent in opspraak omdat ze een andere familiefoto had bewerkt. Daarvoor bood zij later haar excuses aan.