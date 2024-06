Prinses Catherine maakt vorderingen: goede en slechte dagen

De Britse prinses Catherine maakt goede vorderingen met de behandeling tegen de kanker waaraan zij lijdt. Dat meldt de 42-jarige prinses van Wales vrijdag in een persoonlijke brief. Ook is de vrouw van prins William zaterdag aanwezig bij de militaire parade Trooping the Colour.

Hoewel Catherine dus vooruitgang boekt, zijn er, “zoals bij iedereen die chemotherapie ondergaat, goede en slechte dagen”. “Op die slechte dagen voel je je zwak, moe en moet je je lichaam rust gunnen. Maar op de goede dagen, wanneer je je sterker voelt, wil je er het beste van maken.”

Catherine zegt ook dat ze de afgelopen tijd is overweldigd door alle vriendelijke berichten. “Het heeft echt een wereld van verschil gemaakt voor William”, schrijft ze in haar brief.

De behandeling van Catherine loopt nog en zal nog een paar maanden duren, deelt ze. “Ik leer geduldig te zijn, vooral als het om onzekerheid gaat. Ik neem elke dag zoals hij komt, luister naar mijn lichaam en sta mezelf toe de broodnodige tijd te nemen om te genezen.”