Prinses Elisabeth en prins Gabriël in uniform bij militair defilé

Prinses Elisabeth en haar broer prins Gabriël hebben zondag in uniform de militaire parade ter gelegenheid van de nationale feestdag in België bijgewoond. De 22-jarige troonopvolgster voltooide in 2023 haar opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS), haar jongere broer (20) rondde onlangs zijn tweede jaar af.

Op foto’s van het defilé in Brussel is te zien dat zowel Elisabeth en Gabriël als hun vader koning Filip, die ook in uniform gekleed is, salueren naar de voorbijkomende troepen van het Belgische leger. Net als bij het bijwonen van het Te Deum eerder op de dag, zijn ook koningin Mathilde, prins Emmanuel en prinses Eléonore aanwezig bij het defilé aan het Paleizenplein in Brussel.

Namens de koninklijke familie zijn verder prinses Astrid en haar man prins Lorenz, prinses Delphine en haar man James O’Hare en prins Laurent aanwezig.

De militaire parade is een vast onderdeel van de nationale feestdag, die jaarlijks op 21 juli wordt gevierd. De thema’s die dit jaar centraal staan bij het defilé zijn onder meer internationale samenwerking en 75 jaar NAVO. Ook speelt vernieuwing bij defensie een rol. Er is een reeks nieuwe voertuigen te zien.