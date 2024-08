Prinses Laurentien stopt als voorzitter stichting toeslagenouders

Prinses Laurentien stopt als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die zich inzet voor ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Laurentien stapt op na een publicatie over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de prinses in het AD.

Volgens de stichting meent Laurentien haar “rol niet langer voldoende vanuit de inhoud te kunnen vervullen.” Begin augustus verscheen in het AD dat meerdere anonieme bronnen bij het ministerie van Financiën melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag van de prinses. De stichting zei juridische stappen tegen het AD te overwegen, maar kwam hier later op terug.

De stichting (Gelijk)waardig Herstel helpt ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Er is veel te doen geweest over de aanpak die de stichting daarvoor hanteert. Ouders waren daar enthousiast over, maar een eerste proef met zo’n driehonderd dossiers wist het ministerie van Financiën niet meteen te overtuigen. Het departement betwijfelde onder meer of de methode op grote schaal toepasbaar was. Uiteindelijk kreeg de stichting van Laurentien toestemming om door te gaan met haar hulp aan de gedupeerden.

Reactie raad van toezicht

Het kabinet-Rutte III trad begin 2021 af om de toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders werden de afgelopen jaren de dupe van het optreden van de Belastingdienst en velen raakten in de schulden. Voormalig premier Mark Rutte zei eind juni in zijn afscheidstoespraak erop te vertrouwen dat “onze opvolgers doorgaan op de ingezette weg naar herstel”.

Voorzitter Gert-Jan Segers van de raad van toezicht van de stichting stelt woensdag in een open brief op de website dat het besluit van Laurentien om te stoppen “mij persoonlijk zwaar valt. Het siert en typeert je dat je – ook nu weer – het emotionele, financiële en rechtsherstel van de door de toeslagenaffaire getroffen ouders en hun gezinnen centraal stelt en ook nu de absolute prioriteit geeft.”