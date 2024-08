Foto’s: Prinses Margriet geniet tijdens Paralympische Spelen in Parijs

Prinses Margriet heeft donderdagochtend bij de Paralympische Spelen in Parijs het TeamNL Huis, de plek waar sporters en fans samenkomen, geopend. “Vanochtend mocht ik het TeamNL Huis openen en dat is echt een prachtige plek geworden om elkaar te ontmoeten en onze sporters te huldigen. Ik geniet!” laat de prinses weten. Ze opende de locatie met onder anderen chef de mission Esther Vergeer door met een grote gouden schaar een oranje lint door te knippen.

De tante van koning Willem-Alexander was sinds 2005 lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité, tot dit door bestuurlijke hervormingen in 2022 werd ontbonden. Haar betrokkenheid begon in 1980, toen de Paralympische Spelen in Arnhem werden gehouden. Eerder zei de prinses dat de editie in Toronto in 2006 haar ogen had geopend: “Het heeft me compleet overtuigd dat ik me persoonlijk wil inzetten voor de Paralympische beweging.”

Foto’s: TeamNL/RVD

De vorige editie vond in Tokio plaats, maar vanwege de coronamaatregelen reisde Margriet toen niet af naar Japan. “Het is fantastisch om weer echt aanwezig te kunnen zijn en de sporters te zien presteren”, zegt de prinses.

Woensdag woonde ze de openingsceremonie bij, samen met onder anderen prins Albert van Monaco, prinses Astrid van België en het groothertogelijk paar van Luxemburg. Donderdag moedigde prinses Margriet de parawielrenners aan. In september ontvangt ze samen met koning Willem-Alexander de paralympische sporters voor een huldigingsceremonie.