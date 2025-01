Prinses Margriet: niet vergeten wat hier in Apeldoorn gebeurde

Prinses Margriet vindt het belangrijk dat het vernieuwde Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch nu geopend is voor publiek. Dat zei ze dinsdagavond na afloop van de officiële opening van het centrum in Apeldoorn. De prinses kreeg er samen met haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven als eerste een rondleiding.

In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd het Joods-psychiatrische ziekenhuis Apeldoornsche Bosch gesloten door de nazi’s. Bijna 1100 patiënten, medewerkers en hun gezinnen werden naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord. Later werden nog 265 mensen naar Westerbork gebracht. Slechts 21 medewerkers overleefden de oorlog.

Vergetelheid

“Het is echt heel belangrijk, vooral omdat deze gebeurtenis in de vergetelheid dreigde te komen. Wat hier gebeurde, is wel zoiets buitengewoon vreselijks, dat mogen we echt niet vergeten”, zei de prinses na afloop tegen de pers. “Juist in het jaar van tachtig jaar bevrijding is het heel belangrijk dat dit is gerealiseerd.”

Van Vollenhoven vindt het fijn dat er met het vernieuwde centrum nu een plek is waar mensen kunnen herinneren wat zich in 1943 afspeelde in het Joods-psychiatrische ziekenhuis. “Je zit vol goede voornemens van: dit moeten we niet vergeten, maar zonder zo’n plek is het wel heel moeilijk. Dus daarom vind ik het fantastisch dat dit er nu is”, zei hij.

De prinses en haar man kregen tijdens de rondleiding uitleg over het zogeheten voetstappenplein voor het centrum. Dat plein telt 1400 vakjes, die de voetstappen van het aantal slachtoffers symboliseren. Het museum bestaat sinds 2020 en werd de afgelopen maanden verbouwd en uitgebreid. Hierdoor is er nu ook ruimte voor groepen, zoals schoolklassen.