Prinses Margriet opent eerste editie van Winterheul in Apeldoorn

Prinses Margriet opent donderdagavond 12 december in Apeldoorn de eerste editie van de Winterheul. Dat is een winterwandeling die van 13 december tot en met 5 januari iedere avond plaatsvindt in de Apenheul. Margriet is beschermvrouwe van Stichting Apenheul Apeldoorn.

De Winterheul toont door middel van een wandeling van 2 kilometer de leefwereld van de dieren op de Veluwe. Ieder jaar staat een ander dier centraal. In het eerste jaar draait het om de ijsvogel. Informatie over de ijsvogel wordt verteld door middel van animatie, licht, geluid en videoprojecties.

Margriet opent de Winterheul met de onthulling van een kunstwerk. Ook loopt zij een deel van de wandeling door het park.