Prinses Theodora en Matthew Kumar na vier jaar uitstel getrouwd

De Griekse prinses Theodora en haar verloofde Matthew Kumar zijn in Athene getrouwd. De huwelijksvoltrekking vond zaterdagmiddag plaats in de Metropolis kathedraal in de Griekse hoofdstad.

Veel koninklijke gasten uit Spanje en Denemarken woonden de ceremonie bij. De Griekse koninklijke familie heeft nauwe banden met de koningshuizen van die landen.

Eigenlijk zouden Theodora en Kumar al in 2020 het jawoord geven, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Vier jaar na de oorspronkelijk gekozen trouwdatum kwam het er toch nog van.