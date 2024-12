Producten met beeltenis Deens koningshuis uit verkoop gehaald

Twee bedrijven die producten op de markt hebben gebracht waarop leden van het Deense koninklijk huis afgebeeld staan, zijn gestopt met de verkoop daarvan. Dat schrijven Deense media op basis van een persbericht van consumentenombudsman Torben Jensen. Het Deense hof had Jensen benaderd met het verzoek om de producten uit de verkoop te laten halen. Beide bedrijven gaven volgens Jensen direct gehoor aan dat verzoek.

Het bedrijf Sighs Aps had kerstballen met daarop koning Frederik, koningin Mary en koningin Margrethe op de markt gebracht. De kerstballen werden zowel via Facebook als Instagram gepromoot. Het andere bedrijf heeft posters verkocht en gepromoot waarop Frederik te zien is met ontbloot bovenlijf en tatoeages. De poster is ook op meerdere plaatsen in de Deense hoofdstad Kopenhagen opgehangen. Jensen heeft beide bedrijven verzocht de producten terug te trekken.

“Bedrijven mogen in hun marketing of op producten geen personen afbeelden of naar hen verwijzen zonder hun toestemming”, aldus Jensen. “In deze gevallen hebben de bedrijven respectievelijk kerstballen en posters geproduceerd die onder anderen koning Frederik afbeelden, zonder toestemming van het koninklijk huis. Dit is in strijd met zowel de marketingwet als de eigen gedragscode van het bedrijfsleven voor reclame en marketingcommunicatie.”