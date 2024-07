Programma Blauw Bloed viert 20-jarig bestaan op Paleis Het Loo

Het programma Blauw Bloed viert in september dat het twintig jaar bestaat. Het EO-programma maakt daarvoor een speciale uitzending vanaf Paleis Het Loo.

De “feestelijke uitzending” wordt op 4 september opgenomen. Publiek kan daarbij aanwezig zijn. Binnenkort wordt meer informatie gedeeld over hoe mensen kans maken bij de opnames te zijn.

Blauw Bloed was in 2004 voor het eerst te zien op televisie. Jeroen Snel presenteerde het programma tot 2021, toen het originele Blauw Bloed verdween. Er kwam een onlinevariant, zonder vaste presentator.

De NPO erkende niet veel later dat er meer animo was voor royaltyprogramma’s dan in eerste instantie werd gedacht. Daarom keerde Blauw Bloed terug op de zaterdagavond van NPO 2. Inmiddels presenteert Tirza van der Graaf het programma.