RAYE zingt voor koning Charles bij bezoek aan Apple in Londen

De Britse zangeres RAYE heeft donderdag gezongen voor koning Charles. Ze deed dat tijdens een bezoek van de koning aan het hoofdkantoor van Apple in Londen. Vlak voor het optreden, dat een verrassing was voor het aanwezige personeel van de techreus, sprak RAYE kort met de koning en gingen ze samen op de foto.

De koning bezocht het hoofdkantoor van Apple omdat zijn liefdadigheidsinstelling The King’s Trust een samenwerking met het bedrijf is aangegaan. De instellingen gaan gezamenlijk technologieworkshops organiseren voor jongeren. Apple-topman Tim Cook was voor de gelegenheid ook uit de Verenigde Staten overgekomen.

Ter afsluiting van het bezoek onthulde Charles een plaquette ter herinnering aan zijn komst.