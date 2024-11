Rob Jetten hoopt op hetzelfde huwelijkssucces als koningspaar

Rob Jetten hoopt dat zijn aanstaande huwelijk met de Argentijnse hockey-international Nicolás Keenan net zo succesvol verloopt als het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Dat vertelde de 37-jarige D66-fractievoorzitter dinsdag tegen RTL Boulevard.

“Er is natuurlijk een ander Nederlands-Argentijns stel dat best wel succesvol is al een aantal jaren, dus hopelijk belooft dat veel goeds voor ons huwelijk”, aldus Jetten. Met zijn uitspraak doelde hij op het Nederlandse koningspaar. Willem-Alexander en Máxima, van Argentijnse komaf, trouwden in februari 2002 met elkaar.

Jetten deelde eerder dinsdag dat hij gaat trouwen met Keenan. Het stel is inmiddels ruim twee jaar samen. “Ik vond dat het wel eens tijd werd. Het voelt gewoon supergoed”, zei de politicus tegen LINDA.