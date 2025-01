Ruim 21.000 handtekeningen voor petitie tegen staatsbezoek Kenia

Meer dan 21.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie tegen het Nederlandse staatsbezoek aan Kenia. De initiatiefnemers vinden dat het bezoek niet moet doorgaan zolang de omstreden president William Ruto aan de macht is.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan van 18 tot en met 20 maart naar Kenia. In het land is sinds het aantreden van Ruto in 2022 veel onrust. Bij protesten over corruptie, inflatie en werkloosheid zouden volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) tientallen Kenianen zijn ontvoerd. Sommigen van hen zijn nog steeds vermist. Bij een bestorming van het parlementsgebouw afgelopen zomer schoot de politie op bestormers. Meer dan veertig mensen kwamen daarbij om het leven.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder al weten op de hoogte te zijn van de “nationale ontwikkelingen in Kenia en dus ook van de mensenrechtenschendingen”. “Nederland heeft zich hier vanaf het begin over uitgesproken”, luidt de reactie op de onrust rond het bezoek. Het ministerie houdt de situatie naar eigen zeggen in de gaten, neemt de protesten serieus en gaat het gesprek aan met betrokkenen. “Immers; als je met elkaar in gesprek bent kun je werken aan het oplossen van problemen en wederzijds begrip.”