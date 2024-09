Saluutschoten voor twee jaar koning Charles

In het Hyde Park in Londen klinken maandagmiddag om 12.00 uur lokale tijd saluutschoten. Dat wordt gedaan om stil te staan bij het feit dat koning Charles twee jaar koning is.

Militairen van King’s Troop Royal Horse Artillery vuren 41 schoten af. Op sociale media waarschuwt parkbeheerder Royal Parks mensen die hun honden uitlaten omdat het geluid “erg hard is en afschrikwekkend kan zijn”.

Charles werd koning toen zijn moeder koningin Elizabeth op 8 september 2022 overleed. Hij werd vorig jaar mei officieel gekroond.