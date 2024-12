Sandringham bereidt zich voor op komst Charles en Camilla

Sandringham maakt zich op voor de komst van de Britse koning Charles en koningin Camilla. Op Instagram Stories delen de koninklijke familie en het Sandringham Estate zaterdag foto’s van de kerstversiering die in Sandringham House is opgehangen.

Op de foto’s staat ook kerstversiering met het embleem van Charles. “Het begint eruit te zien als Kerstmis”, schrijft het account van Sandringham Estate bij de foto’s.

De Britse royals wonen traditioneel op eerste kerstdag de kerkdienst in Sandringham bij. Britse media meldden dat ook William en Catherine hier dit jaar bij zijn. Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zijn niet bij de viering aanwezig. Andrew kwam onlangs opnieuw in opspraak nadat autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk de identiteit hadden onthuld van een vermeende Chinese spion die bevriend was met Andrew.