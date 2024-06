Sarah Ferguson mengt zich niet in discussie over Royal Lodge

Sarah Ferguson houdt zich afzijdig in een vermeende ruzie tussen koning Charles en prins Andrew over de Royal Lodge. De hertogin van York wil zich niet “mengen in discussies tussen broers”, zei ze woensdagochtend in het tv-programma Good Morning Britain.

Andrew verblijft nu in het monumentale pand Royal Lodge, dat uit dertig kamers bestaat en veel geld kost qua onderhoud. De koning zou liever zien dat zijn broer uit de woning vertrekt en naar het kleinere Frogmore Cottage verhuist, waar prins Harry en zijn vrouw Meghan voorheen woonden.

Ferguson, de ex-vrouw van Andrew, woont ook in de Royal Lodge en wilde op tv niet inhoudelijk op de zaak ingaan. “Ik ben om te beginnen maar een gast, een heel gelukkige die hier erg op mijn gemak is”, zei ze over haar woonsituatie. “Ik waak ervoor om me te mengen in discussies tussen broers en ik denk dat het beter is als zij het onderling bespreken.”

Prins Andrew woont sinds 2004 in de Royal Lodge. Hij nam het huis over van Elizabeth, de moeder van koningin Elizabeth, die er van 1952 tot haar dood in 2002 woonde. Andrew tekende toen een contract voor 75 jaar en investeerde zelf 6,5 miljoen pond in de renovatie.