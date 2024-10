Sarah Ferguson spreekt bij TikTok-debuut over impact borstkanker

Sarah Ferguson heeft haar debuut gemaakt op TikTok. De ex-vrouw van de Britse prins Andrew sprak in haar eerste video over hoe ze zich voelde toen ze hoorde dat ze borstkanker had.

‘Fergie’, zoals de hertogin van York ook wel wordt genoemd, zegt dat ze zich “leeg” voelde toen ze vorig jaar het nieuws met haar diagnose hoorde. “Ik kon mezelf niet uiten. Ik sloot mezelf gewoon af en werd net weer een klein meisje”, herinnert Sarah zich. “Het was makkelijker om niet om hulp te vragen en er gewoon mee om te gaan. Dat was ik gewend, dat is mij geleerd.”

De hertogin kan er tegenwoordig beter over praten en is ook beschermvrouw van de borstkankerorganisatie Prevent Breast Cancer. “Ik ben nu heel trots op mijn littekens, ze zijn heel belangrijk”, zegt Fergie over haar geamputeerde borsten. “Ik had nooit gedacht dat het zo bevrijdend zou zijn door te leren wat het inhoudt om erover te praten en te leren hoe het voelt om hulp te vragen, je over te geven en te realiseren dat alles goed komt, je geluk kunt vinden en je je niet zo veel zorgen hoeft te maken.”