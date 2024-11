Sarah Ferguson steunt kerstactie van The Sun voor zieke kinderen

Sarah Ferguson steunt een kerstactie van de zondagseditie van de bekende Britse tabloid Sun on Sunday, voor zieke kinderen. Op Instagram roept de ex-vrouw van prins Andrew haar volgers op om mee te doen met de actie, omdat ze zelf weet “dat de steun van vreemden een verschil kan maken wanneer je behandeld wordt voor kanker”.

De 65-jarige Ferguson kreeg vorig jaar zelf de diagnose borstkanker en daarna ook huidkanker. “De berichten, kaarten en telefoontjes die ik kreeg toen ik zelf de diagnose kreeg, betekenden meer dan woorden kunnen uitdrukken”, zegt Ferguson tegen de krant. “Mijn hart gaat uit naar elke ouder of verzorger met een kind of geliefde die kanker heeft. Het is een angstaanjagende en onzekere tijd.”

Tijdens de actie Christmas Wrapping For Kids van The Sun kunnen lezers speciaal ontworpen cadeaupapier kopen. Met de opbrengst worden cadeautjes gekocht voor kinderen die met kerst in het ziekenhuis liggen.