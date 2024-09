Sarah Ferguson vereerd om natuuraward te geven aan Ellie Goulding

Sarah Ferguson is vereerd dat ze The Perfect World Foundation Award donderdag mag uitreiken aan zangeres Ellie Goulding in Göteborg (Zweden). Dat schrijft de hertogin van York op Instagram. De prijs komt van natuurorganisatie The Perfect World Foundation, waarvan Ferguson ambassadeur is, en gaat naar iemand die heeft bijgedragen aan het creëren van bewustzijn over het belang van het behouden van de natuur en biodiversiteit wereldwijd.

De hertogin is “opgewonden en vereerd om hier vandaag in Göteborg te zijn om The Perfect World Foundation Award uit te reiken”, schrijft ze donderdag. Bij het bericht deelt Ferguson foto’s van afgelopen edities, onder meer met Sex and the City-actrice Kristin Davis, die de prijs vorig jaar kreeg. “Het is inspirerend om door de jaren heen terug te kijken op wat deze awards hebben vastgelegd – hard werk en vastberadenheid om onze planeet, het klimaat en het milieu te behouden, verdedigd door een aantal echt buitengewone mensen.”

Elena Jane Goulding, beter bekend als Ellie Goulding, krijgt dit jaar de prestigieuze prijs, omdat ze haar ruim 50 miljoen volgers op sociale media inzet om bewustzijn te creëren. “Haar rol als Global Goodwill Ambassador voor het United Nations Environment Programme (UNEP) en haar actieve deelname aan belangrijke milieutoppen, waaronder drie COP’s, onderstrepen haar betrokkenheid bij deze kwesties”, meldt de organisatie.

De prijs ging eerdere jaren naar onder anderen Davis (2023), prins Albert van Monaco (2022), Greta Thunberg (2019) en David Attenborough (2018).