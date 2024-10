Sarah Ferguson: weer oma worden vult mijn hart met blijdschap

Sarah Ferguson is enorm blij dat ze weer oma wordt. Haar dochter, prinses Beatrice, kondigde dinsdag aan dat ze in verwachting is van haar tweede kindje.

“Woorden kunnen de blijdschap en het enthousiasme die ik voel niet omschrijven”, reageert Ferguson op Instagram. “Weer oma worden, vult mijn hart met zoveel blijdschap en dankbaarheid.”

De 64-jarige Ferguson noemt het “een van de grootste privileges van het leven” dat ze zelf moeder mag zijn. Ze vindt het dan ook heel bijzonder dat haar eigen kinderen nu zelf kinderen krijgen. “Onze familie groeit, net als de liefde die ons omringt.”

Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi hebben samen al een dochter, de 3-jarige Sienna. Uit een eerder huwelijk heeft Edoardo een zoon, Wolfie.