Saudische Koning Salman wenst Trump geluk

Koning Salman van Saudi-Arabië heeft de Republikein Donald Trump gefeliciteerd met zijn waarschijnlijke overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Salman sprak zijn felicitaties uit in de Saudische staatsmedia. “Namens het volk en de regering van het Koninkrijk Saudi-Arabië, en ook persoonlijk, bied ik u graag mijn hartelijke gelukwensen aan”, aldus Salman. “Ik wens u een goede gezondheid en veel geluk toe, en het vriendschappelijke Amerikaanse volk verdere vooruitgang en voorspoed.

“Daarnaast wens ik u alle succes bij uw inspanningen om veiligheid en stabiliteit te bewerkstelligen in het Midden-Oosten en de rest van de wereld”, vervolgt de koning. De Saudische royals hebben zich op meerdere manieren ingezet voor hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook. Zo zamelden de koning en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman geld in voor een noodfonds en riepen ze landen op om de Palestijnse staat te erkennen.

Verschillende Amerikaanse media melden dat Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Hoewel nog niet alle uitslagen binnen zijn, heeft Trump inmiddels in genoeg staten gewonnen om president te worden.