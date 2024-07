Saudische kroonprins hoopt met Macron op staakt-het-vuren in Gaza

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft het woensdag tijdens een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron onder meer gehad over het nog altijd voortduren van de Gaza-oorlog. Dat meldt staatspersbureau SPA donderdag. De 38-jarige troonopvolger, de facto leider van het land, hoopt met Macron op het snel bereiken van een staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen.

Die onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas verlopen zeer moeizaam. Het laatste bestand dateert van eind november, waarbij onderling ook gijzelaars en gevangenen werden uitgeruild.

Afgelopen maand nog riep de kroonprins landen die de Palestijnse staat nog niet hebben erkend, op dat alsnog te doen. Tijdens een bijeenkomst in Mekka noemde Bin Salman dat als een van de voorwaarden om toe te kunnen werken naar volgens hem “duurzame en allesomvattende vrede” in de regio.

Naast het bespreken van de betrekkingen tussen beide landen had Bin Salman het met Macron verder ook over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, staat in een verklaring.