Scandinavische royals vieren 25 jaar ambassade in Berlijn

De Scandinavische royals hadden maandagavond iets te vieren in Berlijn. De Deense koning Frederik, koningin Mary, de Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel en de Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit waren bij de viering van het 25-jarige bestaan van het ambassadecomplex van Noordse landen in Berlijn. Ook de presidenten en first ladies van IJsland, Finland en Duitsland waren bij de viering.

In het complex zijn de ambassades van alle vijf de Noordse landen (Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland) als enige ter wereld naast elkaar gevestigd. Het werd in 1999 geopend, nadat Berlijn de nieuwe hoofdstad van het herenigde Duitsland was geworden.

Voor de Deense Frederik en Mary was de viering perfect te combineren met het tweedaagse staatsbezoek aan Duitsland, dat maandag begon. De andere royals kwamen speciaal voor de gelegenheid naar Duitsland.