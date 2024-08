Sky: koning Charles wordt dagelijks bijgepraat over rellen

De Britse koning Charles wordt dagelijks bijgepraat over de rellen van vooral extreemrechtse groepen in zijn land. Dat meldt Sky News. Hij zou zich op de achtergrond bezighouden met het onderwerp.

Charles laat zich vaker uit over zaken als saamhorigheid, gemeenschapszin en de dialoog tussen verschillende religies in zijn land.

Het Verenigd Koninkrijk wordt al dagen geteisterd door zware rellen. Deze volgden op een steekpartij in Southport waarbij drie meisjes omkwamen. Volgens nepberichten op sociale media zou de dader een moslim of een illegaal zijn. Dit is niet het geval, maar toch werden onder meer moskeeën en opvanglocaties van vluchtelingen aangevallen.