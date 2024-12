Sky News: prins Andrew slaat kerstviering over

Prins Andrew is dit jaar niet aanwezig bij de kerstdienst die de Britse koninklijke familie traditiegetrouw op eerste kerstdag in Sandringham bezoekt. De hertog van York slaat dit keer over, meldt Sky News. Ook zijn ex-vrouw Sarah Ferguson, met wie Andrew nog altijd samenleeft, is er niet bij.

Het nieuws komt kort nadat de Britse autoriteiten de identiteit onthulden van de vermeende Chinese spion die bevriend was met Andrew. Het gaat om de 50-jarige Chinese zakenman Yang Tengbo, schrijven Britse media. Vrijdag meldde de prins al dat hij het contact met hem zou hebben verbroken.

De Britse royals gaan met Kerstmis altijd naar de St. Mary Magdalene Church in Sandringham. Ze lopen dan traditiegetrouw in een grote groep langs royaltyfans. Andrew was er de afgelopen twee jaar bij.