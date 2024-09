Sofia voor het eerst sinds aankondiging zwangerschap in openbaar

De Zweedse prinses Sofia is voor de eerste keer sinds het nieuws van haar zwangerschap werd gedeeld in het openbaar verschenen. Samen met haar man prins Carl Philip bracht ze een bezoek aan de regio Värmland.

De 45-jarige Carl Philip en 39-jarige Sofia zijn op een tweedaags bezoek aan hun “eigen” regio. Het stel draagt de titels hertog en hertogin van Värmland. De twee gingen eerst langs bij een vestiging van autofabrikant Volvo in Arvika. Daar maakte de prins onder meer een testritje in een shovel. De Zweedse omroep SVT vroeg na afloop hoe hij dat vond. “Fantastisch leuk”, luidde zijn antwoord.

Het stel bezocht later op de dag in Arvika een museum. Ook gingen ze naar Morokulien op de grens tussen Zweden en Noorwegen. Daar plantte het koppel een boom.

Het Zweedse hof maakte maandag bekend dat Sofia in verwachting is van haar vierde kindje. Ze is uitgerekend in februari 2025. Samen met Carl Philip kreeg ze eerder al drie zoons: Alexander, Gabriel en Julian.