Spaans hof trots op waterpolosters na eerste olympisch goud

Onder toeziend oog van koningin Sofía, de moeder van de Spaanse koning Felipe, hebben de Spaanse waterpolosters zaterdag geschiedenis geschreven. Zij wonnen in de finale met 11-9 van Australië en pakten daarmee hun eerste gouden medaille op dit onderdeel.

De Spaanse waterpolosters stonden twee keer eerder in een olympische eindstrijd, maar trokken toen beide keren aan het kortste eind. “De derde keer is scheepsrecht”, schrijft het Spaanse hof dan ook jubelend op social media. “De weg was zwaar, maar door jullie teamgeest hebben jullie de glorie bereikt, jullie hebben geschiedenis geschreven. Bedankt voor jullie onmetelijke toewijding!”

Spanje was in de halve finale nog te sterk voor Oranje, dat eerder op zaterdag nog wel brons won ten koste van de Verenigde Staten.