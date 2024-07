Spaanse hof dolbij met EK-winst voetballers Spanje

Het Spaanse koningshuis heeft op social media dolblij gereageerd na de winst van Spanje in de EK-finale tegen Engeland. In Berlijn werd het 2-1 voor Spanje na een late goal van Mikel Oyarzabal.

“Jullie zijn het beste team geweest, jullie hebben ons van elke wedstrijd laten genieten en heel Spanje is trots op jullie”, deelde het hof na afloop van de gewonnen finale. “Dit resultaat doet recht aan wat we het hele EK op het veld hebben gezien. Laten we het vieren!”

Namens Spanje waren koning Felipe en zijn jongste dochter, prinses Sofía, in het Olympiastadion aanwezig. Zij ontmoetten voorafgaand aan het duel de Britse prins William en zijn oudste zoon, prins George, die voor Engeland op de tribune zaten.

Het was het tweede sportieve succes dat het Spaanse hof zondag kon vieren. Eerder op de dag had de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz gewonnen van de Serviër Novak Djokovic in de finale van Wimbledon.