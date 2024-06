Spaanse koning Felipe tien jaar op de troon

De Spaanse koning Felipe zit woensdag precies tien jaar op de troon. De Spaanse koninklijke familie staat op verschillende manieren stil bij het jubileum van de koning. Zo vindt er onder meer een plechtige wisseling van de wacht plaats bij het koninklijk paleis in Madrid.

De vorst reikt ook burgerlijke onderscheidingen uit en biedt later een lunch aan voor dezelfde gasten. De prinsessen Leonor en Sofia ontmoeten ter ere van het jubileum jongeren die hebben meegedaan aan de schoolwedstrijd ‘wat betekent een koning voor jou?’ en bezoeken de galerij van de koninklijke verzamelingen. In de Spaanse hoofdstad worden straten in het centrum en openbare gebouwen versierd met onder meer spandoeken en afbeeldingen van de koning.

Donderdag openen Felipe en Letizia in het koninklijk paleis ook een tentoonstelling over het tienjarig koningschap van Felipe. Om het jubileum te vieren, is de tentoonstelling op de eerste dag gratis te bezoeken.