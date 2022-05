Felipe: NAVO en EU strijden samen tegen Russische aggressie

Koning Felipe van Spanje heeft zich maandag opnieuw uitgesproken tegen de inval van Rusland in Oekraïne. De vorst sprak over “de onaanvaardbare Russische agressie” waar de Europese Unie en de NAVO-landen samen tegen moeten strijden. Alleen “door samen te werken” kan er iets veranderen, zei Felipe in een toespraak tijdens de viering van het jubileum van de Spaanse toetreding tot de NAVO.

De koning begon zijn toespraak in het koninklijk paleis in Madrid door te zeggen dat het 40-jarig jubileum niet feestelijk voelt vanwege de oorlog. “De onaanvaardbare Russische agressie tegen Oekraïne herinnert ons op tragische wijze aan het grote belang van vrede, veiligheid en democratie in ons leven.”

Op 29 en 30 juni vindt er in Madrid een NAVO-topconferentie plaats. Het bondgenootschap werd in 1949 opgericht als verdedigingspact tegen de Sovjet-Unie. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 heeft de NAVO militaire operaties uitgevoerd. Spanje werd veertig jaar geleden lid. Ook Nederland is een van de dertig leden.