Spaanse media betuigen zaterdag eer aan de stille kracht achter de Spaanse troon: koningin Sofia. Die viert haar 81e verjaardag zoals ze dat al jaren het liefst doet: omringd door haar geliefden.

Wie het verjaardagsfeest precies meevieren is niet bekend. De onderlinge verhoudingen in de koninklijke familie zijn ondanks de inspanningen van koningin Sofia niet zodanig dat iedereen vrijwillig tegelijkertijd op dezelfde plaats wil zijn. Maar met een beetje passen en meten kan Sofia toch al haar kinderen en kleinkinderen op bezoek krijgen, zonder dat zij elkaar hoeven te ontmoeten.

Sofia is na het aftreden van haar man Juan Carlos in 2014 actief gebleven en zij is anders dan de koning-emeritus ook niet officieel met pensioen gegaan. Ze is aanwezig bij tal van culturele en sociale evenementen en ondersteunt ook haar zoon koning Felipe en kleindochter prinses Leonor bij openbare optredens. Felipe steekt zijn waardering en affectie voor zijn moeder ook niet onder stoelen of banken.

Sofia heeft altijd de lieve vrede in het koninklijk gezin proberen te bewaren. ‘Bedek schandalen, minimaliseer ruis, breng rust en geef iedereen rust, dat is haar grote rol in al die jaren geweest’, noteerde Lecturas zaterdag ter gelegenheid van haar verjaardag. Maar Sofia krijgt nu ook de erkenning voor haar opofferingen, en ze is nog altijd het populairste lid van het koningshuis.