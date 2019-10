Koning Juan Carlos is zaterdagmiddag per auto gearriveerd voor de bruiloft van tennisheld Rafael Nadal en Mery Perelló. Dat melden lokale media.

De plechtigheid, door Spaanse media ook wel ‘het huwelijk van het jaar’ genoemd, kan behalve op de Spaanse koning-emeritus rekenen op andere prominente gasten. Zo zouden ook Nadals collega Roger Federer en Enrique Iglesias in de zaal zitten. In totaal zouden zo’n vijfhonderd gasten zijn uitgenodigd voor de bruiloft in het plaatsje Pollença, in het noorden van het eiland Mallorca.

Dat de koning bij het huwelijk aanwezig is, is niet opmerkelijk. Hij is al jaren goed bevriend met de tennisser.