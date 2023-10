Zaak tussen oud-koning Juan Carlos en ex-minnares verworpen

Een zaak die tegen de Spaanse oud-koning Juan Carlos was aangespannen, is verworpen. De 85-jarige ex-koning werd door zijn 59-jarige ex-geliefde Corinna zu Sayn-Wittgenstein aangeklaagd, omdat zij sinds 2012 door hem geïntimideerd zou worden.

Sayn-Wittgenstein verklaart dat Juan Carlos haar 65 miljoen euro zou hebben gegeven als een cadeau, maar zou toen lastiggevallen worden omdat ze het niet wilde teruggeven. De oud-koning heeft dit altijd ontkend. De rechtbank stelde hem vrijdag in het gelijk.

De advocaat van Juan Carlos liet dinsdag al weten dat de ex-vorst “ontkent dat hij haar ooit heeft lastiggevallen”.

Juan Carlos moest in 2014 aftreden als koning vanwege enkele schandalen. Eén van die schandalen was de affaire die hij toen had met Sayn-Wittgenstein.