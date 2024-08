Staatssecretaris noemt discussie over Laurentien ‘afleiding’

Nora Achahbar, als staatssecretaris verantwoordelijk voor de afhandeling van het toeslagenschandaal, noemt de discussie over de rol van prinses Laurentien een afleiding. “Zo zou je het wel kunnen samenvatten.” Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben melding gemaakt van hoogopgelopen emoties. Volgens het AD gaat het om meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Laurentien, die met haar stichting betrokken is bij de compensatie van gedupeerden in het schandaal.

“We zijn gewoon aan het werk om de toeslagenouders zo snel en zo goed mogelijk te helpen”, aldus Achahbar. “Want dat is mijn focus en dat is mijn topprioriteit.” Wel kijkt haar ministerie “op een hele zorgvuldige en rustige manier” wat er “daaromheen gebeurd is”, naar aanleiding van de meldingen van ambtenaren. Het AD berichtte vorige week over ambtenaren die zich geïntimideerd voelden en uitgescholden zijn. Met de meldingen zou nauwelijks iets zijn gedaan.

Achahbar kan verder weinig zeggen over de situatie, en wil er ook niet te lang over uitweiden. Ze benadrukt dat de “aller- aller- topprioriteit” is dat ouders goed geholpen worden. “En dat is waar de focus moet liggen. Want dit leidt af.”

De bewindsvrouw heeft de prinses nog niet gesproken sinds de berichten naar buiten zijn gekomen. De Stichting (Gelijk)waardig Herstel reageerde verbolgen op de aantijgingen in de krant.