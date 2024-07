Stadssleutels Edinburgh symbolisch in handen van Charles

Koning Charles heeft dinsdag symbolisch de sleutels van de stad Edinburgh overhandigd gekregen. Het moment vormde de start van een tweedaags bezoek aan Schotland.

De zogenoemde Ceremony of the Keys markeert traditiegetrouw het begin van de Holyrood Week, een jaarlijks bezoek van de Britse vorst om de Schotse cultuur te vieren. De evenementen zijn dit keer fors teruggeschroefd in verband met de parlementsverkiezingen van donderdag.

De 75-jarige Charles moet vrijdag weer in Londen zijn als de nieuwgekozen premier langskomt om toestemming te vragen voor het vormen van een nieuwe regering.