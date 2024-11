Startbewijzen Deense Royal Run in ‘recordtempo’ weg

Veel Denen doen volgend jaar weer mee aan de jaarlijkse Royal Run. Alle bijna 100.000 startbewijzen voor het koninklijke hardloopevenement waren “in recordtempo” uitverkocht, meldt de organisatie.

De Royal Run vindt in juni plaats in de plaatsen Ribe, Viborg, Horsens, Korsør en in de wijk Frederiksberg in Kopenhagen. Naar verwachting zijn net als in eerdere jaren ook leden van de koninklijke familie van de partij. Het is traditie geworden dat koning Frederik, koningin Mary en hun kinderen op verschillende plekken meerennen.

Het hardloopevenement werd voor het eerst georganiseerd in 2018, ter gelegenheid van Frederiks vijftigste verjaardag.