Stichting Laurentien: we kunnen meer gedupeerde ouders helpen

De Stichting (Gelijk)waardig Herstel kan steeds meer gedupeerde ouders helpen, doordat steeds meer bedrijven, organisaties en individuen hun steun aanbieden bij het afhandelen van de aanvragen. Dat meldt de SGH donderdag in een verklaring op haar website. Met de verklaring reageert de stichting op het advies van de commissie-Van Dam, die donderdag zei dat de ‘route Laurentien’ de beste manier is voor de hersteloperatie van de gedupeerden van het schandaal.

“We zijn trots op het SGH-team dat heeft bereikt waar we nu staan”, zegt de stichting waar prinses Laurentien voorheen aan het roer stond. “Op dit moment werken meer dan 2100 ouders aan hun (Gelijk)waardig Herstel en ronden 800 ouders hun (Gelijk)waardig Herstelproces af via een Collectieve Vaststellingsovereenkomst met de overheid. En doordat meer en meer bedrijven, organisaties en individuen naar voren stappen, kunnen we steeds meer ouders – als zij dat willen – laten starten met hun (Gelijk)waardig Herstel.”

Onder meer hebben 4500 vrijwilligers zich gemeld die benadeelden helpen om hun feitenrelaas op te schrijven. Ook heeft de stichting steeds meer ‘luisterplekken’ in het land geopend, bijvoorbeeld in bibliotheken, waar gedupeerden hun verhaal kwijt kunnen.

De stichting bedankt de commissie-Van Dam voor de erkenning “als werkende menselijke, rechtvaardige herstelaanpak die voor versnelling zorgt”. De commissie constateerde dat de compensatie van gedupeerden in het toeslagenschandaal dusdanig is vastgelopen, dat volledig herstel van alle ouders vijftien tot twintig jaar dreigt te duren. De hersteloperatie is ondermaats en een “onoverzichtelijke en onuitvoerbare kluwen”, oordeelt de commissie. De route van prinses Laurentien werkt wel, aldus de commissie.

SGH laat gedupeerde ouders zelf hun verhaal doen en stelt dan een schadebedrag vast aan de hand van een soort afvinklijst met vaste bedragen per schadepost