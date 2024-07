Stichting van Laurentien mag door met toeslagenmethode

De Stichting (Gelijk)waardig Herstel, opgericht door prinses Laurentien, mag door met het helpen van mensen die getroffen zijn door het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Zij heeft een akkoord gesloten met het ministerie van Financiën over de voorwaarden waaronder dat kan, meldt staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer.

SGH laat gedupeerde ouders zelf hun verhaal doen en stelt dan een schadebedrag vast aan de hand van een soort afvinklijst met vaste bedragen per schadepost. Ouders zijn daar enthousiast over, maar Financiën was na een eerste proef met zo’n driehonderd dossiers niet direct overtuigd. Er waren twijfels over zowel de uitkomsten als over de mogelijkheid deze aanpak op grote schaal toe te passen.

De Kamer drong er desondanks op aan zo snel mogelijk door te gaan met wat inmiddels ook wel de ‘methode-Laurentien’ wordt genoemd. Om de oplopende kosten te dekken zette het vorige kabinet, met instemming van het parlement, daar op de valreep 2,3 miljard euro extra voor opzij.