Stromae door koning Filip benoemd tot commandeur in de Kroonorde

Stromae heeft een lintje gekregen van de Belgische koning Filip. De Brusselse artiest, van wie de echte naam Paul Van Haver is, werd benoemd tot commandeur in de Kroonorde. Tijdens de uitreiking klonk er volgens persbureau Belga veel lof voor zijn indrukwekkende werk.

“Stromae is erin geslaagd een diepgaand en origineel muzikaal universum te creëren, dat doet denken aan de grote surrealistische kunstenaars van de 20ste eeuw. Met zijn talent en durf herdefinieerde hij de contouren van de hedendaagse muziek. Zijn kunst laat België over de hele wereld weerklinken, zoals Jacques Brel dat in zijn tijd deed. Bravo Maestro!”, aldus koning Filip, die de ceremoniële woorden sprak.

De Belgische singer-songwriter, bekend van nummers als Papaoutai en Formidable, was samen met zijn vrouw Coralie Barbier aanwezig tijdens de ceremonie. Begin mei 2023 annuleerde Stromae zijn wereldtournee vanwege gezondheidsproblemen.

Naast Stromae kregen 24 andere Belgen die uitblinken in hun werkveld een onderscheiding van koning Filip, waaronder danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui en chef-kok Peter Goossens.