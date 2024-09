Sunday Times: Catherine mikt op terugkeer in november

Prinses Catherine hoopt in het najaar weer in het openbaar te verschijnen. Dat schrijft de krant The Sunday Times. Volgens de krant mikt de prinses van Wales op een terugkeer op Remembrance Sunday in november.

Op Remembrance Sunday worden de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en latere gewapende conflicten herdacht. De herdenking vindt plaats op de tweede zondag in november. Dit jaar is dat op 10 november. De prinses hoopt ook haar jaarlijkse kerstconcert te kunnen organiseren.

Eerder dit jaar werd kanker vastgesteld bij de vrouw van prins William. De 42-jarige Catherine wordt al enkele maanden behandeld en doet het rustiger aan.

Sinds Catherine in maart bekendmaakte dat ze aan kanker lijdt, verscheen ze maar weinig in het openbaar voor een publiek optreden. De eerste keer was tijdens Trooping the Colour, de parade ter ere van de verjaardag van de koning. Een maand later reikte ze de winnaarsbokaal uit op tennistoernooi Wimbledon.