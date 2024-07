Surferboy Haakon is de koning van de golven

Meestal zien we kroonprins Haakon keurig in pak met das, maar de toekomstig koning van Noorwegen heeft ook een heel ontspannen en avontuurlijker kant. Zijn vrije tijd brengt de prins maar wat graag – met zijn gezin- door op de surfplank.

Spanje, Mexico, Zuid-Afrika of gewoon fris in eigen land: waar een strand is, is kroonprins Haakon in zijn element. De toekomstig koning van Noorwegen is een echte waterrat, dus in plaats van de oceaan vanaf een jacht te bekijken, duikt hij liever het water ín. Zijn passie voor surfen zorgde er zelfs voor dat de prins al eens onder het mes moest voor de behandeling van exostose, een ongevaarlijke aandoening aan zijn oor die veel voorkomt bij mensen die flink worden blootgesteld aan koud water en wind.

Als zijn levenspad niet al bij zijn geboorte was vastgelegd, had hij een carrière als professioneel surfer geambieerd, bekende hij al eens. De prins kan overigens ook een aardig deuntje spelen op zijn gitaar, wat zijn laid back surfer-imago helemaal compleet maakt.

Zo klinkt het als Haakon zijn dochter Ingrid Alexandra begeleidt op gitaar



De passie voor surfen is ook serieus overgesprongen op dochter prinses Ingrid Alexandra, zij deed zelfs al mee in jeugdwedstrijden surfen. Maar eigenlijk is de hele familie wel dol op een potje watersport. Als koning Harald voor zijn 80ste verjaardag de familie meeneemt naar Zuid-Afrika, bedwingen ook kroonprinses Mette-Marit, prinses Märtha Louise en haar dochters met plezier de golven.

Bore, Norway 20221028. Princess Ingrid Alexandra takes part in the National Championships in wave surfing at Borestranden on Jaeren in Rogaland. Photo: Carina Johansen / NTB

In 2017 lieten Haakon, Mette-Marit en de kinderen hun kunsten op de golven vastleggen.



