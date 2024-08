Sverre Magnus neemt model mee naar bruiloft tante

De Noorse prins Sverre Magnus heeft een relatie. De zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit liep vrijdag hand in hand met zijn vriendin over straat in Ålesund, is te zien op foto’s in Noorse media.

De liefde lijkt serieus: de 18-jarige Sverre Magnus was in het bijzijn van zijn ouders en oudere zus prinses Ingrid Alexandra. Het gezin was op weg naar de boot die hen naar de bruiloft van prinses Märtha Louise in Geiranger brengt.

Volgens Noorse media is de vrouw de 17-jarige Amalie Giæver Macleod, die actief is als model. Ze zou al eerder met Sverre Magnus gezien zijn, maar nog niet in het openbaar.