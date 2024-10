Tekeningen van jonge prinses Beatrix leveren 2985 euro op

De tekeningen die prinses Beatrix maakte toen ze jong was, hebben bij een veiling 2985 euro opgeleverd. De twee papieren werden woensdagavond geveild.

Een van de werken heet ‘Veld met hondjes’, gemaakt door ‘TVO’, zo is onderaan te lezen. Deze afkorting staat voor Trix van Oranje. Het andere kunstwerkje is er een van ballerina’s, gemaakt met potlood, aquarel en collage.

Veilinghuis Van Spengen in Hilversum verkocht de werken. Beatrix maakte ze vermoedelijk in haar vroege tienerjaren. De tekeningen zijn bewaard door een nazaat van een voormalige kamenierster van koningin Juliana, die ze destijds van Beatrix had gekregen. De familie ziet de tekeningen graag bij een echte liefhebber en verzamelaar terechtkomen.